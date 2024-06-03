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ノリタケ ボーンチャイナ 花更紗 カップ＆ソーサー 5客セット
商品番号 B27789297990
商品名

ノリタケ ボーンチャイナ 花更紗 カップ＆ソーサー 5客セット
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カップ　口径9.1cm　高さ5.4cmソーサー　直径15.1cmカップの金彩がはげている部分があります。それ以外は目立つ汚れ欠け等なくほぼ綺麗ですが、自宅での長期保管品、素人検品ですので、ご了承下さい。即購入オッケーです。#Noritake#レトロ#アンティーク
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