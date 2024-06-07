有田焼　晩香窯　庄村健　麦文花生　花器

有田焼の作家、庄村健さんの作品です。代表的な麦の絵柄の花瓶です。高さ約25cm、直径約10cm共箱有り購入後使用した記憶はないのですが、もしかしたら1度だけ使用してるかもしれません。オマケで同じく庄村健さん作の白磁の麦酒ジョッキをお付けします。こちらは使用済みのものですが、目立つ傷、汚れはないと思います。高さ約13.5cm、直径約9.5cm作家さんの陶器を集めていましたが、この度断捨離の為、お探しの方にお譲りしたく出品いたしました。カテゴリ···花瓶形状···丸形テイスト···和モダン、和風主な素材···陶磁器



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