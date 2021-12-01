ディズニーラプンツェル\u0026とんすけ\u0026ナラ

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商品詳細
昨年エドムで購入した品です。引越しをした先の部屋に合わなくなったので出品します。3点での抱き合わせ販売です。⚠️ナラの置物はしっぽの部分が損傷しています。ご了承いただける方、宜しくお願いします。▪️ラプンツェル高さ約22センチ幅約16センチ▪️とんすけ高さ約8センチ幅約5センチ奥行約6センチ▪️ナラ高さ約8センチ幅約7センチ奥行約4センチ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis625944.html
http://narcologia.ru/goods/influenza966193.html
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