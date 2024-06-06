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白水晶丸玉50mm クラック有り　４面ガラスケース付き
商品番号 C22105001273
商品名

白水晶丸玉50mm クラック有り　４面ガラスケース付き
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···風水白水晶丸玉　クラック有り直径50mm台座付きのガラスケースとのセット販売です。白水晶はパワーストーンとして、風水アイテムとして一般的に使われています。4面ガラスケースに納めて見栄え良く、癒しインテリアとしてどうぞ！！
http://narcologia.ru/goods/Addict183218.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture399041.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful806751.html
白水晶丸玉50mm クラック有り ４面ガラスケース付き 【お1人様1点限り ...
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