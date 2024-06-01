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ぎやまん　北一硝子　ぐい呑み
商品番号 S17964913847
商品名

ぎやまん　北一硝子　ぐい呑み
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ぎやまんのガラス製ぐい呑み。常盤色。二点セット　木箱入り。直径約53mm。レトロかなり昔に引き出物でいただいたものです。未使用ですが、長年自宅で保管していたものです。状態は良いと思いますが、木箱側面に少しよごれがあります。写真で確認の上ご購入ください。ダンボールとの隙間は新聞紙で埋めて発送の予定です。
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