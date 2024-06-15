香炉　唐獅子香炉　唐金茶道具　青銅製香炉

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商品詳細
茶道で使う香炉です。かなり古い物です。蓋に唐獅子、本体に亀が2匹います。使用感はありますが、問題になるような傷や欠けはありません。#古道具#アンティーク小物#茶道具#香炉#唐金獅子香炉#青銅製
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