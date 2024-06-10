廃盤！未使用！SWAROVSKI スワロフスキー 干支 猿モンキー MONKEY

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値下げ不可です。一度も飾らず、箱に入ったまましまってありました。〈箱の中に入っているもの〉▪スワロフスキーのサル▪鏡（八角形）▪保証書しまってあったので、汚れや傷などなく購入時のままキレイだと思いますが、細かく気になさる方はご遠慮ください。他サイトでも同時出品しておりますので、他で先に購入された場合は、予告なく出品削除致します。プロフィールを読んだ上で、ご了承できる方のみ、ご購入をお願い致します。どの出品商品も、値下げ交渉はご遠慮ください。（B）#スワロフスキー#干支#エト#サル#さる#猿#モンキー#MONKEY#クリスタル#ガラス#ジュエリー#オブジェ#インテリア#置物#小物#飾り#宝石#ブランド#スワロスキー#廃盤