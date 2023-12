THE CAP×NewEra 59FIFTY Wild Majoram Pack

THECAP×NewEra59FIFTY\"WildMajoramPack\"(ザキャップ×ニューエラ59フィフティー\"ワイルドマジョラムパック\")ザキャップとニューエラのタッグより、人気カラーのストーンとオリーブをコンビネーションした59フィフティーが登場する。アンダーバイザーやパッチなどにはレッドを差し込み、上品さを引き立てた仕上がりとなった。こちらは、ニューヨーク・ヤンキースのキャップとなっています。1954年にMLBの公式選手用のキャップとして誕生した「59フィフティー」。これぞニューエラの定番と言われるモデルで、ストリートファッションのアイコンとしても高い人気を誇る。独特の高く幅広のクラウンや自分の好みに曲げることができるバイザーが特徴的だ。また、1センチ刻みのサイズ展開のため、メンズだけでなくキッズや女性にフィットする点も魅力だと言える。【WILDMAJORAMPACK】ボディーのストーンカラーに愛称抜群のオリーブカラーを組み合わせたシリーズが登場。これまで排出してきたTHECAPCOLLECTIONの中でも圧倒的な人気を誇るカラーををベースに、フロントロゴのアウトライン、サイドパッチ、アンダーバイザーには上品さを際立てるレッドをチョイス。待望のシリーズとなった今作は言わずと知れた、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース・ニューヨーク・メッツ、ボストン・レッドソックス、オークランド・アスレチックスの計5チーム展開。



