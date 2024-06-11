美品 Saks Fifth Avenue 50s ヴィンテージ ネクタイ

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-高級デパートSaks。50年代の貴重なものです。-シックな印象のロカビリーテイストが感じられるアイテムです。高級店だけあって質が本当に高いです。[状態]美品です。気になる汚れダメージがありません。[サイズ]全長:128cm大剣幅:55mm##phot01812
http://narcologia.ru/goods/composite509554.html
http://narcologia.ru/goods/message281427.html
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