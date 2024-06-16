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vintage JULIUS 2006 Archive design Tシャツ
商品番号 J79483803954
商品名

vintage JULIUS 2006 Archive design Tシャツ
ブランド名 ユリウス
特別価格 税込 5,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯ブランドJULIUS◯商品名　　　　　vintageJULIUSユリウスデザイン　Tシャツ半袖　archiveアーカイブ◯サイズ着丈約62.5cm身幅約47cm肩幅約39cm袖丈約17cm◯色画像参照★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせ下さい。⚫︎3,000円以下→100円OFF⚫︎3,000円以上→200円OFF⚫︎10,000円以上→500円OFFすでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので都度コメント欄よりお伝え下さい！★まとめ割引まとめ買いでさらにお値引き、させて頂きますので、コメント欄にご相談下さい！ほぼ全ての商品はusedになります。used品に理解のある方のみ購入お願いします。全購入者様は商品説明、プロフィールを読んだとみなし販売しております。mxxshopでは　70s70年代　80s80年代　90s90年代　00s2000年代　の　vintageヴィンテージ　ビンテージ　古着　モード　ストリート　アメカジ　と様々なジャンルの洋服、アクセサリーの販売をしています。【取り扱いブランド】ナイキアディダスチャンピオンジョーダンラルフローレントミーヒルフィガーユニクロノーティカポールスミスノースフェイスパタゴニアカーハートステューシースラッシャー【取り扱いアイテム】ナイロンジャケットパーカージャージトラックジャケットフーディスウェットトレーナージャケットデニムデニムシャツデニムジャケットネルシャツシャツブルゾンスイングトップコーチジャケットマウンテンパーカーワークシャツスタジャンy2krickowensリックオウエンス古着usedビックシルエットオーバーサイズドロップショルダーワイドスリーブ銀タグビックロゴデカロゴメンズレディースビンテージゆるだぼワンピースチュニックロング丈ワンピUSサイズヴィンテージ大きいサイズ古着男子古着女子興味がありましたら下記ハッシュタグにまとめています。↓こちらで私の全出品を確認できます。#mxxshop
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