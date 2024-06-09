wtaps ダブルタップス ロゴ キャップ ベージュ 191HCDT HT08

ご覧頂きありがとうございます。wtapscap191HCDTHT08ダブルタップスキャップカラーはベージュフロントにはお馴染みのエンブレム、バックにはwtapsロゴと隙のない仕上がり。シンプルな服にも映えるので、年代問わず着用できると思います。特に目立つダメージ等はございませんが、出品の際に拭いたところタグの文字が薄くなってしまった部分があります。着用には問題無いかと思いますが、気になる方はお控え下さい。トラブル防止の為、コメントやご購入前にプロフィール確認をお願い致します。最後までお読み頂きありがとうございました。



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