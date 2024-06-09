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wtaps ダブルタップス ロゴ キャップ ベージュ 191HCDT HT08
商品番号 U15091110338
商品名

wtaps ダブルタップス ロゴ キャップ ベージュ 191HCDT HT08
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 4,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。wtapscap191HCDTHT08ダブルタップスキャップカラーはベージュフロントにはお馴染みのエンブレム、バックにはwtapsロゴと隙のない仕上がり。シンプルな服にも映えるので、年代問わず着用できると思います。特に目立つダメージ等はございませんが、出品の際に拭いたところタグの文字が薄くなってしまった部分があります。着用には問題無いかと思いますが、気になる方はお控え下さい。トラブル防止の為、コメントやご購入前にプロフィール確認をお願い致します。最後までお読み頂きありがとうございました。
http://narcologia.ru/goods/Taipei612071.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce514555.html
http://narcologia.ru/goods/approximate175620.html

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