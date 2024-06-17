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TOGA ウォレット　目立った汚れなし
商品番号 T52062621930
商品名

TOGA ウォレット　目立った汚れなし
ブランド名 トーガ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジップが少し色が変わっているのとレザーの基本的な味が出ていますが美品価格相談可能ですオールブラックのもあるので興味ある方はお問い合わせ下さい素材···本革
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