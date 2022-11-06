PINK FLOYD EUROPEAN TOUR 1994

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【商品説明】ピンクフロイドブートレグヨーロピアンツアー1994タルテックスボディメキシコ製1994コピーライト袖裾シングルステッチブラックフェード墨黒グレー系太陽バンドtシャツバンtロックt2〜3年前に個人売買で購入です。おそらくブートレグかと思います。真贋は定かではありませんのでご理解頂いた上のご検討をお願いします。ボックスシルエットでL〜XL程度の着用感です。ロンtとのレイヤードにも活躍しそうなサイズ感です。お好きな方ご検討下さいませ。ブランドTULTEXサイズ表記:L【実寸サイズ】着丈:約71.5cm身幅:約61cm脇下肩幅:約56cm袖丈:約19cm※手作業による平置き計測のため多少の誤差はご了承下さい。【状態】古着ならではの着用感がございます。画像と合わせてご確認ください。USED商品ですので使用感等がございます。特製としてご理解頂いた上ご注文下さい。価格交渉の際は必ずご希望額のご提示をお願いします。10%以上のお値下げは承っておりません。（お値下げ出来ない商品もござますのでご了承下さい）コメント、ご購入の前にプロフィールの必読をお願いします。ご納得頂けない方はご購入をお控えください。他にも出品しております。よろしければご覧ください。