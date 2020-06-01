【即出荷】ナイキNIKE エアマックス95 陰陽(YIN YANG)パック

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商品詳細
3年前に購入したナイキ・エアマックス95の陰陽(YINYANG)パックです。こちらは黒主体の陰になります。購入当時10回程度着用しましたが以降は保管しておりました。サイズ25cm定価18700円品番CK6884-001商品の状態アッパーはとても綺麗な状態です。ミッドソールは多少薄っすらした汚れはありますが比較的綺麗かと思います。ビジブルエア部分も曇りなくクリアです。アウトソールはヒール部分のクリアパーツが少し傷ありますが減りは少なめです。箱はありません。発送方法はらくらくメルカリ便発送までのリードタイムはお支払い後1〜24時間以内になります。#ナイキ#nike#エアマックス95#airmax#陰陽パック#ck6884001メインカラー···ブラック1003503001
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