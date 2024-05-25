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Dior 折り財布
商品番号 M50875814944
商品名

Dior 折り財布
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度洗濯してしまい皮がよれてしまっています。2枚目の写真の通りです！他の目立った傷などはありませんが使用感はあるのでお安くさせて頂いています。ご理解のある方のみ購入していただけたらと思います。財布形···三つ折りカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/moisture817469.html
http://narcologia.ru/goods/diamond706658.html
http://narcologia.ru/goods/capitation518208.html

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