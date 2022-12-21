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【未開封】Tohji MB Tee ホワイト　Lサイズ
商品番号 G35019753624
商品名

【未開封】Tohji MB Tee ホワイト　Lサイズ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

wemallboyzの公式のオンラインストアで買いました。新品・未開封です。即購入・即日発送致します。よろしくお願いします。MとBの文字が書かれたmallboyzのTシャツです。お姉ちゃんの彼氏に貰うことが多いですが、メルカリからも買えます。サイズS:身丈65身幅45.5/肩幅41/袖丈19M:身丈68.5/身幅51/肩幅42.5/袖丈20L:身丈72/身幅53.5/肩幅44/袖丈21XL:身丈75/身幅56/肩幅46/袖丈22カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#Tohji#gummyboy#mallboyz
http://narcologia.ru/goods/financier341460.html
http://narcologia.ru/goods/septet83319.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome904143.html
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