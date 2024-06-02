希少✨【ザ ノースフェイス】 ノベルティバッドランドキャップ NN41711 Ｌ

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☆公式オンラインストアで購入。◆【値下げ不可】★希少✨【新品未開封】ザノースフェイスノベルティバッドランドキャップNN41711ＬSIZE:Lつば:6.5cm高さ:11cm内周り:60cmウィンターキャンプやスキーなどで使いやすい保温キャップです。優れた防水透湿性を持つハイベント®素材をメインに耐水性を高め、マイクロフリースの裏地と毛足の長いポリエステルフェイクファーを耳の部分に使用しています。高い防水性を備えるため、降雪のなかの作業やアクティビティでも頭周りを効果的に保護。厚くしっかりとしたツバを持ち、タウンユースにも使いやすい限定モデルです。Fabric [DC][WC]＜表地＞HYVENT®（2層）（表：ナイロン100％、裏：ポリウレタンコーティング）＜裏地＞メッシュ部（ポリエステル100%）、フェイクファー（アクリル70％、ポリエステル30％）[ZH][ZC]＜表地＞HerringboneHYVENT®（2層）（表：ナイロン66％、ポリエステル34％裏：ポリウレタンコーティング）＜天裏＞Fleece（ポリエステル100％）＜裏地＞フェイクファー（アクリル70％、ポリエステル30％）Function ウィンターキャンプやスキーなどで使いやすい保温キャップ／防寒性の高いモデル／テープバックルによるサイズ調整機能／防水透湿素材にシームシーリング仕様原産国中国Size LColorダックカモ備考つば長さ：6.5cm※柄の配置につきましては1点毎に多少の差がございます。予めご了承ください。