ルイ・ヴィトン　ベルト

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商品詳細
ルイ・ヴィトンのベルトになります。全体的には綺麗ですが、ベルトの穴の部分が少し剥げています。つけた感じは特に目立ちませんでした。写真をよくご確認ください！質問等ございましたらお気軽にコメントください！お値下げ交渉も是非コメントください！よろしくお願いいたします(^ー^)カラー...ブラウン※ペットや喫煙者はございません。
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