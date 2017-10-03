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ルイ・ヴィトン　ベルト
商品番号 L48214691646
商品名

ルイ・ヴィトン　ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトンのベルトになります。全体的には綺麗ですが、ベルトの穴の部分が少し剥げています。つけた感じは特に目立ちませんでした。写真をよくご確認ください！質問等ございましたらお気軽にコメントください！お値下げ交渉も是非コメントください！よろしくお願いいたします(^ー^)カラー...ブラウン※ペットや喫煙者はございません。
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