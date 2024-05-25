◎新品未使用　ネクタイ（ネイビー）　富士桜工房



No.270 ネクタイ 富士桜工房 麻の葉 藍色 | 山梨県西桂町 | ふるさと ...



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雅』 - 富士桜工房



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No.270 ネクタイ 富士桜工房 麻の葉 藍色



第2回認定商品】富士桜工房 富士山モチーフネクタイ | 富士吉田 ...



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富士桜工房｜商品紹介



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郡内織物「富士桜工房」シルクネクタイ紺無地 三段縞 ネイビー FAA1054 ...



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ネクタイ



No.271 ネクタイ 富士桜工房 組織変化ストライプ 紺・白・紫 | 山梨県 ...



ネクタイ 富士桜工房 組織変化ストライプ 紺・白・紫 | お礼品詳細 ...

富士桜工房の素材シルク100％、日本製のネクタイです。（サイズ：全長148ｃｍ、大剣幅8.5ｃｍ、色はネイビー。）色味は写真撮影だと分かりにくいので、ネットの写真を掲載しました。一枚目の写真が実際の色とほぼ同じで、質感が非常に高く高級感があります。◆商品概要（メーカー説明ページから抜粋）「オシャレネクタイは紺無地に行き着く」という名言もあると聞きます。糸の交差するジャカード織の陰影で、細かな柄が浮かび上がる紺無地を用意しました。無地のネクタイには、柄物のタイよりシンプルでおしゃれに見せる効果もあります。立の雨をイメージしたデザインです。＜富士桜工房(山梨県西桂町)＞絹を中心とした天然素材を用いて、織物生地の上質さにこだわった国内生産品をお届けします。高密度に織り上げた、複雑な規格の絹織物を使う男性向けのネクタイと、天然素材を軽く、柔らかで心地よい肌触りに仕上げた女性向けのストールを中心に展開しています。デザインは現代様式にアレンジしつつ、4つの要素を多く取り入れました。①悠久の時の流れによって洗練された美しい伝統紋様②豊かな自然と調和した生活を背景とした和の伝統色③様々な願いと祈りを込めて親しまれる縁起物④人の心と心を通わせる遊び心とユーモア