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ルイヴィトン ベルト メンズ ダミエコバルト サンチュール LVイニシャル
商品番号 G50301364918
商品名

ルイヴィトン ベルト メンズ ダミエコバルト サンチュール LVイニシャル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新宿高島屋店にて購入しました  正規店でメンテナンス可能な商品です。 ２、３回短時間の使用のみで、丁寧に保管していたので、汚れはなく大変綺麗なお品です。LOUISVUITTONルイヴィトンヴィトンダミエサンチュールLVイニシャルベルトダミエキャンバスレザーM980790/36ファッション小物服飾小物サイズ全長：約107cmcmベルト幅：約4cmウエスト：約85cm～95cm穴の数：5表記サイズ：90/36　※平置き採寸です。誤差がある場合があります。【付属品】保存袋、専用箱中古品にご理解のある方のみご購入ください。神経質な方や完璧なものをご希望の方はお控えください。
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