ルイヴィトン ベルト メンズ ダミエコバルト サンチュール LVイニシャル

新宿高島屋店にて購入しました 正規店でメンテナンス可能な商品です。 ２、３回短時間の使用のみで、丁寧に保管していたので、汚れはなく大変綺麗なお品です。LOUISVUITTONルイヴィトンヴィトンダミエサンチュールLVイニシャルベルトダミエキャンバスレザーM980790/36ファッション小物服飾小物サイズ全長：約107cmcmベルト幅：約4cmウエスト：約85cm～95cm穴の数：5表記サイズ：90/36 ※平置き採寸です。誤差がある場合があります。【付属品】保存袋、専用箱中古品にご理解のある方のみご購入ください。神経質な方や完璧なものをご希望の方はお控えください。



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