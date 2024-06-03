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BANDANAクロス柄バンダナデッドストック未使用赤REDヴィンテージ
商品番号 Q29716710679
商品名

BANDANAクロス柄バンダナデッドストック未使用赤REDヴィンテージ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアな赤クロスバンダナの未使用のデッドストックです。まだ水通しもされてないバキバキな状態です。無表記タイプの物ですがクロスバンダナの特に赤色は枯渇状態で特にこの先更に市場は高騰していくと思われます。価値のわかる方にご購入して頂きたいです。コレクターの方のコレクションの仲間に是非。トラブル防止の為に神経質な方やクレーマーの様な方のご購入はお控え￼下さい。
http://narcologia.ru/goods/contemplate316277.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis989544.html
http://narcologia.ru/goods/conception948057.html
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