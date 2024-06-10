ルイヴィトン　ポルトフォイユマジェラン　タイガ　ブラック　折り財布

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⭐ご覧頂き有難うございます⭐⭐️プロフィール、商品説明の必読お願いします⭐️▶︎正規品のみ取り扱っております。▶︎即購入OKです！▶フォロー割(10%引き)ありますので、お気軽にフォロー＆コメントください。・ブランド：ルイ・ヴィトン・商品名：ポルトフォイユマジェラン・品 番：M30552・色 ：アルドワーズ・柄 ：タイガ・材 質：レザー・種 類：折り財布・サイズ：縦10.5cm 横9cm 厚さ2cm・札入れ×1・小銭入れ×1・フラットポケットx1・カード入れx2・シリアル番号：CT2088・購入店：エコリング☘️安心品質・出品してあるブランド品は全て正規品です。・偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません！☘️状態・簡易クリーニング、簡易メンテ、除菌済み❣️・使用感、スレ、型崩れございます。・ボタンしっかり閉まります❣️・まだまだお使いいただける商品です❣️☘️付属品・付属品はございません。☘️保管・タバコ吸っておりません。・ペットは飼っておりません。☘️返金保証・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。☘️発送について・原則として24時間以内に発送します！・諸事情により遅れる場合は事前に連絡致します！ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください^^ご縁があればよろしくお願い致します❣️