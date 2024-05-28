Maison Margiela マルジェラ Tシャツ

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メゾンマルジェラMAISONMARGIELAロゴペイントクルーネックTシャツ半袖カットソー黒ベースに白のラバーで荒く塗られたペンキのようなデザインがとても特徴的です。これから涼しくなる季節、夏場は一枚で存在感をだし。下はデニムから綿パン、スラックスなど何にも合わせられます。新品未使用。サイズ：XL（50）身幅60cm、着丈78cm袖丈24cmオールシーズン使えるレアな高級Tシャツ、いかがでしょうか。海外インポート商品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので。完璧を求める方のご購入をお控えください。個人都合によりすぐ返事ができない場合もございますが、メッセージ逃げはしません。お互いに安心できるお取引ができたらと思います。