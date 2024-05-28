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backlashバックラッシュ GUIDIコードバンラウンドジップウォレット
商品番号 L37624023699
商品名

backlashバックラッシュ GUIDIコードバンラウンドジップウォレット
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 14,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[商品情報]ブランド：backlashバックラッシュアイテム名：GUIDIコードバンラウンドジップウォレット色：黒サイズ：19.5×9.5㎝付属品：箱素材：GUIDIコードバン定価：56070円コンディション：10中7程生活傷等ありますがまだまだ革も硬くガンガン使ってほしい作品ですかなり収納できます。大部屋2室ポケット室1室ジップコインポケット1室カード段合計13段その他インカネーションやユリウス、LGB等多数出品中その他、ご不明な点がありましたら、質問してください
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