新品　マインクラフト ブロック消しゴム　未開封　1ケース

キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···文具マインクラフトブロック消しゴム※ケース売りです。バラを希望の方はコメントください。５個から販売致します。基本的に未開封のものとなりますのでキャラ指定はできません。ご理解願います。※コメントについて値引きの予定は無いため、交渉に対しては返信はしません。※ご購入される方へのお願い評価が悪い方、また対応が失礼な方は購入をキャンセルする場合があります。お互い気持ちのいい取引を望まれる方のみご購入お願い致します。※発送についてゆうゆうメルカリ便 匿名にて発送予定です。



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