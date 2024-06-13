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- ［中森明菜］Akina 激レアフォトプリントTシャツ 新品 サイズXL 80年代
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商品詳細
昨年デビュー40周年を迎えた歌姫［中森明菜］。唯一無二の多彩な歌声と表現力で今もなお数多くの人々を魅了し続けている彼女のフォトプリントTシャツです。激レア、正にスペシャルな一枚です♪状態 新品/未使用ボディーカラー 白/ホワイトサイズ表記 XLサイズ詳細（若干の誤差はご了承ください）・着丈:約77cm・身幅:約57cm・肩幅:約53cm・袖丈:約24cmその他 バックプリントなし#中森明菜 #明菜 #AkinaNakamori#80年代#アイドル#歌謡曲#プリントTシャツ #花の82年組#スローモーション#少女A#セカンド・ラブ #飾りじゃないのよ涙は #TATTOO#82年 #akinaカラーホワイト柄・デザインプリント（ロゴなど）袖丈半袖 80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージビッグシルエットゆるだぼアメリカヨーロッパ
http://narcologia.ru/goods/calling113350.html
http://narcologia.ru/goods/preference830438.html
http://narcologia.ru/goods/rouge642110.html
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