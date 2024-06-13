MLB　ブルージェイズ　マイナーリーグ　キャップ

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最終価格ですので値引き不可でお願いいたしますこちらニューエラ 59Fiftyマイナーリーグキャップ オーセンティックコレクションの取扱いとなります。実際に試合で選手が着用するものと同モデルになります。在庫はあるのでコメント不要メルカリ以外で併売してないので即購入いただけます。●チーム名 ランシング・ラグナッツは、アトロント・ブルージェイズ傘下のA級チームで、ハイAセントラル東部地区に所属フォルム：59FIFTYオン・フィールド/オーセンティック●サイズ：71/259.6cm●カラー：ブラック\u0026 シルバー人気キャップデザイン ●値下げ交渉不可国内流通が少なくレアアイテムなので値下交渉はご遠慮いただきます。またマイナーキャップは国内での流通が少なく現地でないと買えないですのでレアなマイナーキャップは是非こちらでお求めください！周りに被らないので街中で個性を放つデザインのマイナーリーグキャップは注目の的ですのでこのキャポウで差をつけちゃいましょう！◆アメリカの正規品代理店からの買い付けです。安心して購入ください。◆簡易包装での発送カラー...ブラック形...ベースボール