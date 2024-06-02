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少年隊　SHONENTAI 1992
商品番号 C17082856328
商品名

少年隊　SHONENTAI 1992
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。表紙に少々スレ等ございますが、中身は綺麗でご覧頂くのに不備はございません。写真につきましては、撮影の環境（反射・時間帯）やご閲覧状況（画面の設定や機器等）によっても実際のものとは色味が若干異なる場合がございますので、予めご了承下さい。ご不明な点がございましたらご購入前にコメントをお願い致します。グッズ種類···パンフレットジャンル···ジャニーズ〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜他にも少年隊グッズを出品しておりますのでぜひご覧ください↓↓↓#おせい・少年隊
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