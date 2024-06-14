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BBM 96 日本シリーズ 66 イチロー \u0026 松井秀喜 PSA10
商品番号 T21393180296
商品名

BBM 96 日本シリーズ 66 イチロー \u0026 松井秀喜 PSA10
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表題のカードです1996PSAのグレーディング評価、最高ランク10GEMMINT表面がイチロー、裏面が松井秀喜のカードよろしくお願い致します当面土曜日発送しかできませんのでご注意下さい※取引に関する事項についてはプロフィールをご覧下さいジャンル（スポーツ選手）···野球
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