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非売品 八村塁 ハチムラルイ 会場配布Tシャツ ジャパンヘリテイジナイト XL
商品番号 J92412252062
商品名

非売品 八村塁 ハチムラルイ 会場配布Tシャツ ジャパンヘリテイジナイト XL
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 5,474 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　GILDANギルダン　　　　　商品　　　八村塁グラフィックプリント　　　　　Tシャツ　　　　　サイズ　　XL　　　　　着丈73.5　身幅59　肩幅55　　　　　　袖丈19　　　　　※素人採寸になりますので　　　　　　誤差はご了承くださいカラー　　ホワイト　白色素材　　　綿説明NBAワシントンウィザードのゴールデンステイト・ウォリアーズ戦「JapaneseHeritageNight」（ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト）の試合会場で先着10,000名に配布された八村塁選手のTシャツです。目立つ汚れ傷ありませんが、自宅保管のため黄ばみなどの経年劣化はあります。中古品のため細かなものはありますのでご了承下さい。あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。NBAsupremeエアジョーダンスラムダンクスラダン宮城カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/procurement623533.html
http://narcologia.ru/goods/unusable595474.html
http://narcologia.ru/goods/injure659267.html
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