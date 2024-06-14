非売品 八村塁 ハチムラルイ 会場配布Tシャツ ジャパンヘリテイジナイト XL

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ブランド GILDANギルダン 商品 八村塁グラフィックプリント Tシャツ サイズ XL 着丈73.5 身幅59 肩幅55 袖丈19 ※素人採寸になりますので 誤差はご了承くださいカラー ホワイト 白色素材 綿説明NBAワシントンウィザードのゴールデンステイト・ウォリアーズ戦「JapaneseHeritageNight」（ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト）の試合会場で先着10,000名に配布された八村塁選手のTシャツです。目立つ汚れ傷ありませんが、自宅保管のため黄ばみなどの経年劣化はあります。中古品のため細かなものはありますのでご了承下さい。あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。NBAsupremeエアジョーダンスラムダンクスラダン宮城カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬