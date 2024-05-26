ホーウィンコードバン 折り財布

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レザークラフトダイビングヘッドバットさんにオーダーして購入したミニウォレットになります。同タイプの物を使用していますがかなり使いやすい財布です！ラストクロップスのコルトみたいな感じになりますが気持ち小さい感じです。コレクション整理の為出品します。■サイズ-----縦約8㎝×横約11㎝■革-----外装は、ホーウィンコードバン(ダークコニャック)内装は、ワルピエ社製ブッテーロ(ナチュラル)■糸-----ビニモ糸（ライトブラウン）■ホック-----フィオッキ社シルバーカラー財布形···二つ折り