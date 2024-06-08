半額・二胡★白木★蛇皮★初心者用★十年保証

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商品詳細
種類···二胡レベル···初心者【白木二胡】※写真に写っているものが全て送ります。★調整済みで届くと、すぐ弾ける。【説明】■材質:白木■皮:蛇皮◼️サイズ:標準規格。■本体重さ:566g【付属品】1、ケース2、弓82m3、予備弦4、松脂5、予備駒6、予備千斤糸7、微調整(アジャスター)8、弱音器(ミュート)======================【長期保障】★十年保証カード(販売者情報・押印付き)=======================★十年保障範囲？ 二胡本体だけは保証対象となります。自然災害や個人の過失及びケースを除いて製造上や品質による破損を責任もって交換、修理を受けます。 ケースは保証外です。ファスナーはご丁寧にお使いください。=======================
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