【美品】ホワイトハウスコックス 3つ折り財布 牛革 レザー ブラック

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商品詳細
○アイテム【美品】ホワイトハウスコックス3つ折り財布牛革レザー○サイズタテ9cmヨコ14cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態大手アパレルリユースショップで購入しました。クリーニング、栄養剤塗布済みです。○カラーブラック黒○素材レザー、牛革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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