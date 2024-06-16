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【美品】ホワイトハウスコックス 3つ折り財布 牛革 レザー ブラック
商品番号 H97960234792
商品名

【美品】ホワイトハウスコックス 3つ折り財布 牛革 レザー ブラック
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム【美品】ホワイトハウスコックス3つ折り財布牛革レザー○サイズタテ9cmヨコ14cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態大手アパレルリユースショップで購入しました。クリーニング、栄養剤塗布済みです。○カラーブラック黒○素材レザー、牛革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion36778.html
http://narcologia.ru/goods/peroration954915.html
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