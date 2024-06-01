アディダス オリジナルス ロゴ ブラック 黒 キャップ メンズ 新品 未使用

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☆コウタロウ様☆2点おまとめ新品未使用タグ付きadidasアディダスオリジナルスロゴブラック黒キャップメンズ2022年にアメリカのadidas正規店より購入しました。日本未発売デザイン、刺繍ミニロゴのキャップです♪ワンサイズですが、後部のベルトで幅広くサイズ調整が可能です☆サイズ:onesize(メンズ)カラー:BLACKすみませんが、ショップ紙袋はお付けできません(\u003e_\u003c)こちらで出品している商品は、全て私が直接正規店より購入した新品未使用品ですが、生地やパーツ等に多少の擦れや汚れがある可能性がございますので、その点ご了承くださいませ。ひどい傷や汚れがない事は、検品をして確認しております☆お手数ですが、ご購入前にプロフィールのご一読をお願い致します(^-^)カラー···ブラックキャップ形···ベースボール素材···コットン