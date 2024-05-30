大人気 ルイヴィトン ニット Tシャツ LOUIS VUITTON M

カラー···グリーンカラー···グリーンカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋ルイヴィトンニット素材のカッコイイTシャツです素材も柔らかくとても着やすいですグリーン色とロゴが凄くカッコイイですこれから秋まで着用して頂けますサイズMですが日本サイズLに近いです着丈70身幅51肩幅50全て平置き直線です多少の誤差はお許しください



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