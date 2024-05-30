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大人気 ルイヴィトン ニット Tシャツ LOUIS VUITTON M
商品番号 K42720508689
商品名

大人気 ルイヴィトン ニット Tシャツ LOUIS VUITTON M
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーンカラー···グリーンカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋ルイヴィトンニット素材のカッコイイTシャツです素材も柔らかくとても着やすいですグリーン色とロゴが凄くカッコイイですこれから秋まで着用して頂けますサイズMですが日本サイズLに近いです着丈70身幅51肩幅50全て平置き直線です多少の誤差はお許しください
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