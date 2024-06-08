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flying bird　レザー　スタッズベルト　ラインストーン　鋲
商品番号 N96618865303
商品名

flying bird　レザー　スタッズベルト　ラインストーン　鋲
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

flyingbirdのスタッズベルトです！サイズ最短穴81cm最長穴約96cm状態状態はusedですがまだまだ着用できる状態です。中古をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。他にも多数出品しています。他の商品はこちらからご覧になってください!↓↓↓↓↓#ダンパンダ全商品↓↓↓↓↓#ダンパンダベルト雑貨フォロー割り、2点以上購入で大幅割引、リピート割などできますのでコメント欄から気軽にメッセージくださいね。
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