MONCREL ダブルワッペンTシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋モンクレールの人気商品ダブルワッペンです、レッドのダブルワッペンはあまり見ないので希少だと思います。首元に若干色褪せあります。
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