GANZO六本木店限定クロスマチZIPウォレット

2021年ガンゾ六本木店の受注限定販売商品になります。色 ネイビー（シェルコードバン）×オルテンシア（ミネルバボックス）右利き用めちゃめちゃ使いやすいのですが、私の使い方ではカードの収納が足りませんでしたので、出品します。2週間ほど使用していますので、使用に伴う痕はあるかと思いますが、汚れや目立った傷はないかと思います。特にクリームなどでのお手入れはしておりません。定価79,200



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