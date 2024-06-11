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GANZO六本木店限定クロスマチZIPウォレット
商品番号 C92876377520
商品名

GANZO六本木店限定クロスマチZIPウォレット
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 20,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年ガンゾ六本木店の受注限定販売商品になります。色　ネイビー（シェルコードバン）×オルテンシア（ミネルバボックス）右利き用めちゃめちゃ使いやすいのですが、私の使い方ではカードの収納が足りませんでしたので、出品します。2週間ほど使用していますので、使用に伴う痕はあるかと思いますが、汚れや目立った傷はないかと思います。特にクリームなどでのお手入れはしておりません。定価79,200
http://narcologia.ru/goods/sepulchral889632.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful328451.html
http://narcologia.ru/goods/stealth596676.html

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