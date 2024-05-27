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PSA10 アメイジング レックウザ　ポケモンカード
商品番号 K30487802917
商品名

PSA10 アメイジング レックウザ　ポケモンカード
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自身でPSAに提出したワンオーナー品です。PSA10ですが、キズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願い致します。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さいm(__)m
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