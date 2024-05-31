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ポーター タンカー ウォレット 財布 吉田カバン PORTER TANKER
商品番号 K47816825460
商品名

ポーター タンカー ウォレット 財布 吉田カバン PORTER TANKER
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1ヶ月程度、短期間の使用で状態は良好かと思います。お金を入れていた部分に少し使用感はありますが、他はカバンに入れていましたので目立った汚れなどはありません。あくまで中古品ということをご理解ください。今年、正規店での購入です。写真の付属品はすべてお付けします。ポータータンカーウォレット622-78168吉田カバンPORTER日本製メンズ折り財布TANKER財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...ナイロン財布形...二つ折り
http://narcologia.ru/goods/slide946287.html
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