[新品箱付き] CYPRIS 財布

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商品詳細
キプリス二つ折り財布名刺入れ新品箱付きです！頂き物ですが、使う機会がないので出品いたします。ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。サイズ縦7〜7.5㎝横10.5㎝厚さ2.2㎝※素人採寸ですので多少の誤差はご理解ください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···二つ折り
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