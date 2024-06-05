三線 沖縄三線初心者にもやさしいお得なセット、ＤＶＤ、教本、チューナー他付属品付

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三線沖縄三線初心者にもやさしいお得なセット、ＤＶＤ、教本、チューナー他付属品付■この三線は、標準の三線よりも全長の長さが約４ｃｍほど小さくて軽く持ちやすく初心者に扱い易い中型サイズです。●カラクイ（糸巻き）は、しっかり調整しておりますので調弦が容易です。●棹の塗りは、光沢のある高級感溢れる黒塗りです。●三線本体は上級クラスの三線と変わらないデザインです。●標準の三線よりも少し小さく、軽いので初めての方にも扱い易いサイズです。●勘所シールは出荷前に調弦と同時に当店で貼って発送致しますので三線が初めての方も安心して練習ができます。棹：真壁型（光沢のある高級感溢れる黒塗り）南洋木胴：両面人工皮張り寸法：全長約７５ｃｍ胴直径約１８ｃｍ×胴の厚み約９ｃｍ※三線は、沖縄職人により部当（棹と銅のバランス調整）他 最終調整等丁寧に行っております。またすぐご使用いただける状態で胴巻、カラクイ、弦、糸掛け、ウマ、すべてセティングされております。＜セット内容＞●沖縄三線本体●三線布袋ケース●工工四勘所シール●つめ●ピック●三線天キャップ（三線の天を保護するもの）●消音ウマ（三線の音を減音させます。）●予備ウマ●予備男弦1本●予備中弦1本●予備女弦1本●ストラップ（肩掛けベルト）これを付けると三線が楽に弾けます。取り外しも簡単！）●クリップ式チューナー●ちんだみ一覧表●五線譜で弾く沖縄三線教室教本●五線譜で弾く沖縄三線教室ＤＶＤＤＶＤ「ＤＶＤ五線譜で弾く沖縄三線教室」内容●オープニング♪安里屋ユンタ●各部名称/三線の歴史/絃のはり方●取り扱い/ウマを立てる/調弦/移調●かまえてみよう/バチの持方/姿勢●バチの動かし方/開放絃/弾き方のコツ♪練習曲：むすんでひらいて●ポジション練習/指番号/指の位置/コツ●三線でドレミの音階を弾いてみましょう♪安里屋ユンタの歌もち部分♪十九の春/区切って練習/ゆっくり通して♪安波節♪安里屋ユンタ●エンディング♪てぃんさぐぬ花●歌練習用カラオケ：十九の春●歌練習用カラオケ：てぃんさぐぬ花●歌練習用カラオケ：安波節●歌練習用カラオケ：安里屋ユンタ