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NEW ERA サンディエゴ パドレス 59FIFTY ダークグリーン
商品番号 X85562631893
商品名

NEW ERA サンディエゴ パドレス 59FIFTY ダークグリーン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

59fiftyのコレクション整理のため出品しますニューエラサンディエゴパドレスダークグリーンコレクションサイズは71/2で若干ツバを曲げていますキャップライナーをつけて試着した状態ですがあくまで中古品をご理解いただき画像確認をしてください59fiftyはサイズ調整できず、個人差、個体差があるのでサイズが合わないなどの返品はご遠慮ください型崩れ防止のためダンボールに入れて発送します非喫煙環境、ペットも飼っていません※クレジットカードもしくは1時間以内の決済が可能な方のみお取引させて頂きます値下げはしません
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