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【keen】キーン　25.5cm ブラウン
商品番号 X94287034161
商品名

【keen】キーン　25.5cm ブラウン
ブランド名 キーン
特別価格 税込 2,479 円
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商品詳細

keenスニーカー10回ほど、タウン仕様で履いてました。秋用の靴として活用してましたが、別のスニーカーを購入したためお譲りします。メインカラー···ブラウン⚠️自宅保管、中古品である事をご理解いただける方、よろしくお願いします。⚠️箱は捨ててしまったので、緩衝材に包んで送ります。✨多少ですが、お値引きも可能ですので、コメントでご連絡下さい！
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