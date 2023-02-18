【keen】キーン　25.5cm ブラウン

keenスニーカー10回ほど、タウン仕様で履いてました。秋用の靴として活用してましたが、別のスニーカーを購入したためお譲りします。メインカラー···ブラウン⚠️自宅保管、中古品である事をご理解いただける方、よろしくお願いします。⚠️箱は捨ててしまったので、緩衝材に包んで送ります。✨多少ですが、お値引きも可能ですので、コメントでご連絡下さい！



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