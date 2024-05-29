ヴィヴィアンウエストウッド マン 黒 レザーベルト 日本製新品 ビジネスベルト

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商品詳細
未使用新品の正規品で日本製の上質なベルトです。ビジネスからカジュアルまでオンオフ兼用でご使用いただけます。カット調節可能ですのでジャストフィットでご利用いただけます。素材は表も裏も手触りの良い上質な牛革です。サイズは幅3ｃｍ金具を含めて全長115ｃｍウエスト最長100ｃｍで、5つ穴です。金具を外してサイズカットできます。下げ札は付属しておりません。コメントなし即購入OKです。素材...本革カラー...ブラック
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