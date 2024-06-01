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【極美品】HERMES ネクタイ 馬車 刺繍 レギュラータイ 定番 人気
商品番号 S85618323080
商品名

【極美品】HERMES ネクタイ 馬車 刺繍 レギュラータイ 定番 人気
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品詳細◆HERMESエルメス幾何学柄　レギュラーネクタイ◆カラー◆ブラウンベージュ◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約9.5◆状態◆目立つ汚れやダメージなく美品。鑑定済み中古業者オークションネット\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。カラー...ブラウン柄・デザイン...その他
http://narcologia.ru/goods/browse386491.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle506125.html
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