【極美品】HERMES ネクタイ 馬車 刺繍 レギュラータイ 定番 人気

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◆商品詳細◆HERMESエルメス幾何学柄 レギュラーネクタイ◆カラー◆ブラウンベージュ◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約9.5◆状態◆目立つ汚れやダメージなく美品。鑑定済み中古業者オークションネット\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。カラー...ブラウン柄・デザイン...その他