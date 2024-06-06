boston ボストン レザーサイジングベルト

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商品詳細
●ブランド:bostonボストン●商品:LeatherSizingBelt9030●素材:レザー●色:ブラウン●生産国:USA●サイズ:60inch全長165cm（バックル含まず）幅3cm●参考上代:￥9680円●仕様:バックル交換可能、インチ表記が2インチ刻みで刻印されています。●状態:未使用品保存時のシワ、ヨレがある場合があります。中古品扱いとしてご理解の上ご購入して下さい。
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