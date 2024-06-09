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イSム　イスム　仏像フィギュア　『迦楼羅王立像』　スタンダード　限定200体
商品番号 C41800535170
商品名

イSム　イスム　仏像フィギュア　『迦楼羅王立像』　スタンダード　限定200体
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イスムの迦楼羅像です。某オークションサイトで購入しましたが、断捨離の為、出品致します。購入後は、自宅暗所にて保管しておりました。・本体　幅約12.5cm　奥行約9cm　高約32cm・台座　幅約14.5cm　奥行約10.5cm　高約1.5cm台・素材：ポリストーン目立った汚れ、傷等はなく、比較的きれいだと思いますが、あくまで中古品である事をご理解下さい。※箱はありません。　写真1枚目が全てになります。
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