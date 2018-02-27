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【小栗旬着用✨】シュプリーム Supreme スエード レザー キャップ 黒
商品番号 R55677041258
商品名

【小栗旬着用✨】シュプリーム Supreme スエード レザー キャップ 黒
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【タグ付き未使用✨正規品】※大手リサイクルショップで鑑定済のものを購入しております。確実に正規品ですのでご安心してお買い求め下さい✨■あまり出回る事がない、希少なモデルです。スエード素材の高級感ある質感、ブランドロゴの入ったブラウンのレザーパッチがアクセントになっており、かなりオススメのアイテムです✨【カラー】黒　ブラック　BLACK【状態】半タグ付きの新品未使用です✨あくまで自宅保管となりますので、ご理解のある方のみのご購入をお願い致します。【値引き交渉も大歓迎！(^o^)】できる限りお値引き対応頑張ります！お気軽にコメント下さい(^^)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖※小さく折り畳んでの発送となります、ご了承くださいませm(__)m※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。！値下げ交渉中であっても早いもの勝ちとさせていただきます！その他、質問や気になる部分がございましたら画像追加もいたしますので、お気軽にコメント下さい(^^)
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