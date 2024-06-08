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90 PEARL JAM TOUR ワンウォッシュ ビンテージ
商品番号 X54561020255
商品名

90 PEARL JAM TOUR ワンウォッシュ ビンテージ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PEARLJAMTOURワンウォッシュ1997年　パールジャム　オークランドツアーサイズ表記　L新品未使用品ですが一度洗濯してありますシンプルなデザインですがバールジャムの存在感はバシバシ伝わる一枚ではないでしょうか当時のもでこの状態良く劣化もないので間違いなく自分好みの着方ができるかと思いますビンテージですのでご理解の上宜しくお願いします柄・デザイン...プリント（ロゴなど）#90#カートコバーン#グランジ#ロック#レッチリ#UK#ロラパルーザ#オアシス
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