90 PEARL JAM TOUR ワンウォッシュ ビンテージ

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PEARLJAMTOURワンウォッシュ1997年 パールジャム オークランドツアーサイズ表記 L新品未使用品ですが一度洗濯してありますシンプルなデザインですがバールジャムの存在感はバシバシ伝わる一枚ではないでしょうか当時のもでこの状態良く劣化もないので間違いなく自分好みの着方ができるかと思いますビンテージですのでご理解の上宜しくお願いします柄・デザイン...プリント（ロゴなど）#90#カートコバーン#グランジ#ロック#レッチリ#UK#ロラパルーザ#オアシス